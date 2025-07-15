15.07.2025
Смотреть онлайн Хайден Джонс - Иван Дрейкопп 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Монастир: Хайден Джонс — Иван Дрейкопп . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 13:18 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Монастир
Завершен
(6:3, 6:4)
2 : 0
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Хайден Джонс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Иван Дрейкопп - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Хайден Джонс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Хайден Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Хайден Джонс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Иван Дрейкопп - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Хайден Джонс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Иван Дрейкопп - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Хайден Джонс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Хайден Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Хайден Джонс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Иван Дрейкопп - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Хайден Джонс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Иван Дрейкопп - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Иван Дрейкопп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Хайден Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Хайден Джонс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Иван Дрейкопп - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Хайден Джонс - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
2
Двойные ошибки
5
2
Выигрыш первой подачи
78%
63%
Реализация брейк - пойнтов
50%
25%
Комментарии к матчу