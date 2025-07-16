16.07.2025
Смотреть онлайн Cyril Pillonel - Бор Артнак 16.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nova Gorica: Cyril Pillonel — Бор Артнак . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Nova Gorica
Завершен
(2:6, 3:6)
(2:6, 3:6)
0 : 2
16 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Бор Артнак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Бор Артнак - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Cyril Pillonel - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Бор Артнак - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Cyril Pillonel - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Бор Артнак - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Бор Артнак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Бор Артнак - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Бор Артнак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Бор Артнак - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Cyril Pillonel - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Бор Артнак - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Cyril Pillonel - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Бор Артнак - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Cyril Pillonel - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Бор Артнак - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Бор Артнак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
4
0
Выигрыш первой подачи
56%
75%
Реализация брейк - пойнтов
0%
67%
Комментарии к матчу