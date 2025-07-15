15.07.2025
Смотреть онлайн Майя Дрозд - Адриенн Надь 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Кршко: Майя Дрозд — Адриенн Надь . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 14:03 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Кршко
Завершен
(0:6, 1:6)
0 : 2
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Адриенн Надь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Адриенн Надь - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Адриенн Надь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Адриенн Надь - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Адриенн Надь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Адриенн Надь - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Адриенн Надь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Адриенн Надь - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Майя Дрозд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Адриенн Надь - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Адриенн Надь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Адриенн Надь - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Адриенн Надь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
8
0
Выигрыш первой подачи
42%
82%
Реализация брейк - пойнтов
0%
75%
Комментарии к матчу