15.07.2025
Смотреть онлайн Eliana Blake - Меган Хаусер 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Monastir: Eliana Blake — Меган Хаусер . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Monastir
Завершен
(6:3, 4:6, 0:1)
1 : 2
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Eliana Blake - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Eliana Blake - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Меган Хаусер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Меган Хаусер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Eliana Blake - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Eliana Blake - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Меган Хаусер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Eliana Blake - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Eliana Blake - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Eliana Blake - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Меган Хаусер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Меган Хаусер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Eliana Blake - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Меган Хаусер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Eliana Blake - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Меган Хаусер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Меган Хаусер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Eliana Blake - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Меган Хаусер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
0
Выигрыш первой подачи
60%
57%
Реализация брейк - пойнтов
42%
71%
