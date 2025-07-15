15.07.2025
Смотреть онлайн Елена Милованович - Устиния Лекомцева 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Monastir: Елена Милованович — Устиния Лекомцева . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Monastir
Завершен
(6:4, 6:2)
2 : 0
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Устиния Лекомцева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Устиния Лекомцева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Елена Милованович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Елена Милованович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Елена Милованович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Устиния Лекомцева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Елена Милованович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Устиния Лекомцева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Елена Милованович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Елена Милованович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Елена Милованович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Елена Милованович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Елена Милованович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Устиния Лекомцева - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Устиния Лекомцева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Елена Милованович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Елена Милованович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Елена Милованович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
69%
53%
Реализация брейк - пойнтов
71%
33%
Комментарии к матчу