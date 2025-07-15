15.07.2025
Смотреть онлайн Арианна Цуккини - Мерна Рефаат 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Monastir: Арианна Цуккини — Мерна Рефаат . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Monastir
Завершен
(4:6, 6:1, 1:0)
2 : 1
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Арианна Цуккини - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Арианна Цуккини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Мерна Рефаат - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Мерна Рефаат - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Арианна Цуккини - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Мерна Рефаат - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Арианна Цуккини - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Мерна Рефаат - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Мерна Рефаат - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Мерна Рефаат - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Арианна Цуккини - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Арианна Цуккини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Арианна Цуккини - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Мерна Рефаат - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Арианна Цуккини - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Арианна Цуккини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Арианна Цуккини - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
2
7
Выигрыш первой подачи
73%
65%
Реализация брейк - пойнтов
43%
22%
Комментарии к матчу