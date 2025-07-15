15.07.2025
Смотреть онлайн Александра Васильева - Маддалена Джиордано 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Кршко: Александра Васильева — Маддалена Джиордано . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 13:47 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Кршко
Завершен
(6:2, 6:3)
2 : 0
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Александра Васильева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Александра Васильева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Александра Васильева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Маддалена Джиордано - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Александра Васильева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Маддалена Джиордано - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Александра Васильева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Александра Васильева - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Александра Васильева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Александра Васильева - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Александра Васильева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Александра Васильева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Маддалена Джиордано - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Маддалена Джиордано - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Александра Васильева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Маддалена Джиордано - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Александра Васильева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
4
Выигрыш первой подачи
56%
53%
Реализация брейк - пойнтов
80%
80%
Комментарии к матчу