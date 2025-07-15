15.07.2025
Смотреть онлайн Luka Madzarevic - Вук Радженович 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Kursumlijska Banja: Luka Madzarevic — Вук Радженович . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 12:57 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Kursumlijska Banja
Завершен
(0:6, 2:6)
0 : 2
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Вук Радженович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Вук Радженович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Вук Радженович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Вук Радженович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Вук Радженович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Вук Радженович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Вук Радженович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Luka Madzarevic - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Вук Радженович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Вук Радженович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Вук Радженович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Luka Madzarevic - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Вук Радженович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Вук Радженович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
0
5
Двойные ошибки
7
0
Выигрыш первой подачи
62%
95%
Реализация брейк - пойнтов
0%
56%
Комментарии к матчу