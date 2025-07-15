Текстовая трансляция

Гейм 1 - Вук Радженович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 2 - Вук Радженович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 3 - Вук Радженович - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 4 - Вук Радженович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 5 - Вук Радженович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 6 - Вук Радженович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 7 - Вук Радженович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 8 - Luka Madzarevic - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 9 - Вук Радженович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 10 - Вук Радженович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 11 - Вук Радженович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 12 - Luka Madzarevic - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 13 - Вук Радженович - взял свою подачу со счетом 30-40