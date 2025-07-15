15.07.2025
Смотреть онлайн Tymur Bieldiugin - Игор Рибейро Маркондес 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Slobozia: Tymur Bieldiugin — Игор Рибейро Маркондес . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 13:24 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Slobozia
Завершен
(7:5, 6:1)
2 : 0
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Tymur Bieldiugin - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Игор Рибейро Маркондес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Tymur Bieldiugin - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Игор Рибейро Маркондес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Tymur Bieldiugin - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Игор Рибейро Маркондес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Tymur Bieldiugin - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Игор Рибейро Маркондес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Tymur Bieldiugin - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Игор Рибейро Маркондес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Tymur Bieldiugin - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Tymur Bieldiugin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Tymur Bieldiugin - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Tymur Bieldiugin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Tymur Bieldiugin - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Tymur Bieldiugin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Tymur Bieldiugin - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Игор Рибейро Маркондес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Tymur Bieldiugin - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
4
1
Двойные ошибки
2
0
Выигрыш первой подачи
83%
64%
Реализация брейк - пойнтов
50%
0%
