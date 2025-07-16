16.07.2025
Смотреть онлайн Daems/Kuhl - Sandberg/Garcia 16.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Darmstadt WD: Daems/Kuhl — Sandberg/Garcia . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Darmstadt WD
Завершен
(6:1, 6:2)
2 : 0
16 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Daems/Kuhl - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Daems/Kuhl - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Sandberg/Garcia - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Daems/Kuhl - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Daems/Kuhl - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Daems/Kuhl - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Daems/Kuhl - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Sandberg/Garcia - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Daems/Kuhl - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Daems/Kuhl - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Daems/Kuhl - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Sandberg/Garcia - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Daems/Kuhl - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Daems/Kuhl - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Daems/Kuhl - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
0
4
Выигрыш первой подачи
71%
50%
Реализация брейк - пойнтов
71%
17%
