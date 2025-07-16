16.07.2025
Смотреть онлайн Екатерина Maklakova - Антониа Шмидт 16.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Darmstadt: Екатерина Maklakova — Антониа Шмидт . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Darmstadt
Завершен
(4:6, 2:6)
0 : 2
16 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Антониа Шмидт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Екатерина Maklakova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Екатерина Maklakova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Антониа Шмидт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Екатерина Maklakova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Антониа Шмидт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Антониа Шмидт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Антониа Шмидт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Екатерина Maklakova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Антониа Шмидт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Антониа Шмидт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Антониа Шмидт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Екатерина Maklakova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Антониа Шмидт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Антониа Шмидт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Антониа Шмидт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Екатерина Maklakova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Антониа Шмидт - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
4
3
Выигрыш первой подачи
57%
82%
Реализация брейк - пойнтов
100%
44%
