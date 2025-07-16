16.07.2025
Смотреть онлайн Диана Мартынов - Ева Беннеманн 16.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Darmstadt: Диана Мартынов — Ева Беннеманн . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Darmstadt
Завершен
(2:6, 6:4, 3:6)
1 : 2
16 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ева Беннеманн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Ева Беннеманн - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Ева Беннеманн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Ева Беннеманн - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Ева Беннеманн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Диана Мартынов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Диана Мартынов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Ева Беннеманн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Диана Мартынов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Ева Беннеманн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Ева Беннеманн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Ева Беннеманн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Диана Мартынов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Ева Беннеманн - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Диана Мартынов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Диана Мартынов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Диана Мартынов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Диана Мартынов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 19 - Диана Мартынов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Ева Беннеманн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Ева Беннеманн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Ева Беннеманн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Диана Мартынов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Ева Беннеманн - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Ева Беннеманн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 26 - Диана Мартынов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 27 - Ева Беннеманн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
3
5
Выигрыш первой подачи
51%
56%
Реализация брейк - пойнтов
44%
54%
Комментарии к матчу