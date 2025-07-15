15.07.2025
Смотреть онлайн Михаэль Глёклер - Jonas Gundacker 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Kramsach: Михаэль Глёклер — Jonas Gundacker . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Kramsach
Завершен
(6:0, 6:4)
2 : 0
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Михаэль Глёклер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Михаэль Глёклер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Михаэль Глёклер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Михаэль Глёклер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Михаэль Глёклер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Михаэль Глёклер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Jonas Gundacker - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Михаэль Глёклер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Jonas Gundacker - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Михаэль Глёклер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Jonas Gundacker - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Михаэль Глёклер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Михаэль Глёклер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Михаэль Глёклер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Jonas Gundacker - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Михаэль Глёклер - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
3
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
73%
58%
Реализация брейк - пойнтов
80%
0%
