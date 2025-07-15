15.07.2025
Смотреть онлайн Elias Sumann - Сил Гакшерри 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Kramsach: Elias Sumann — Сил Гакшерри . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Kramsach
Завершен
(3:6, 7:6, 5:2)
2 : 1
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Elias Sumann - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Сил Гакшерри - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Сил Гакшерри - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Сил Гакшерри - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Elias Sumann - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Сил Гакшерри - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Elias Sumann - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Сил Гакшерри - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Сил Гакшерри - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Сил Гакшерри - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Сил Гакшерри - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Сил Гакшерри - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Elias Sumann - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Сил Гакшерри - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Elias Sumann - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Elias Sumann - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Сил Гакшерри - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Elias Sumann - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Elias Sumann - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Сил Гакшерри - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Elias Sumann - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Elias Sumann - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Сил Гакшерри - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Elias Sumann - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Elias Sumann - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 27 - Elias Sumann - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Сил Гакшерри - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Elias Sumann - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 30 - Elias Sumann - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
0
6
Выигрыш первой подачи
58%
67%
Реализация брейк - пойнтов
33%
29%
