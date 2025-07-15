15.07.2025
Смотреть онлайн Клэр Лиу - Лиза Пигато 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — WTA Рим: Клэр Лиу — Лиза Пигато, 1/16 финала . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 19:20 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 1
WTA Рим
Завершен
(7:5, 7:6)
2 : 0
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Клэр Лиу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Лиза Пигато - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Клэр Лиу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Лиза Пигато - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Клэр Лиу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Лиза Пигато - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Клэр Лиу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Лиза Пигато - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Клэр Лиу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Лиза Пигато - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Клэр Лиу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Клэр Лиу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Лиза Пигато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Клэр Лиу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Лиза Пигато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Лиза Пигато - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Клэр Лиу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Лиза Пигато - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Клэр Лиу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Лиза Пигато - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Клэр Лиу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Клэр Лиу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 23 - Клэр Лиу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Лиза Пигато - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
70%
65%
Реализация брейк - пойнтов
33%
50%
Комментарии к матчу