Текстовая трансляция

Гейм 1 - Клэр Лиу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 2 - Лиза Пигато - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 3 - Клэр Лиу - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 4 - Лиза Пигато - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 5 - Клэр Лиу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 6 - Лиза Пигато - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 7 - Клэр Лиу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 8 - Лиза Пигато - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 9 - Клэр Лиу - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 10 - Лиза Пигато - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 11 - Клэр Лиу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 12 - Клэр Лиу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 13 - Лиза Пигато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 14 - Клэр Лиу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 15 - Лиза Пигато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 16 - Лиза Пигато - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 17 - Клэр Лиу - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 18 - Лиза Пигато - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 19 - Клэр Лиу - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 20 - Лиза Пигато - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 21 - Клэр Лиу - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 22 - Клэр Лиу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 23 - Клэр Лиу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0