15.07.2025
Смотреть онлайн Джизель Матос Секейра Фернандес - Катерина Лазаренко 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Kursumlijska Banja: Джизель Матос Секейра Фернандес — Катерина Лазаренко . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 13:41 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Kursumlijska Banja
Завершен
(6:4, 6:0)
(6:4, 6:0)
2 : 0
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Катерина Лазаренко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Джизель Матос Секейра Фернандес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Джизель Матос Секейра Фернандес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Джизель Матос Секейра Фернандес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Катерина Лазаренко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Джизель Матос Секейра Фернандес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Джизель Матос Секейра Фернандес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Катерина Лазаренко - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Катерина Лазаренко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Джизель Матос Секейра Фернандес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Джизель Матос Секейра Фернандес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Джизель Матос Секейра Фернандес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Джизель Матос Секейра Фернандес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Джизель Матос Секейра Фернандес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Джизель Матос Секейра Фернандес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Джизель Матос Секейра Фернандес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
5
8
Выигрыш первой подачи
57%
46%
Реализация брейк - пойнтов
41%
60%
Комментарии к матчу