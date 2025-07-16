16.07.2025
Смотреть онлайн Никколо Чаварелла - Federico Guarducci 16.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Gubbio: Никколо Чаварелла — Federico Guarducci . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Gubbio
Завершен
(6:0, 6:1)
2 : 0
16 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Никколо Чаварелла - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Никколо Чаварелла - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Никколо Чаварелла - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Никколо Чаварелла - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Никколо Чаварелла - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Никколо Чаварелла - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Никколо Чаварелла - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Никколо Чаварелла - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Никколо Чаварелла - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Никколо Чаварелла - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Никколо Чаварелла - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Federico Guarducci - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Никколо Чаварелла - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
6
Выигрыш первой подачи
59%
17%
Реализация брейк - пойнтов
88%
25%
Комментарии к матчу