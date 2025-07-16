16.07.2025
Смотреть онлайн Алисия Смит - Xinke Cui 16.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Luan: Алисия Смит — Xinke Cui . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Luan
Завершен
(6:2, 6:2)
2 : 0
16 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Xinke Cui - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Алисия Смит - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Алисия Смит - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Алисия Смит - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Алисия Смит - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Алисия Смит - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Xinke Cui - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Алисия Смит - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Алисия Смит - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Алисия Смит - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Xinke Cui - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Алисия Смит - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Алисия Смит - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Алисия Смит - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Xinke Cui - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Алисия Смит - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
4
0
Двойные ошибки
1
5
Выигрыш первой подачи
72%
50%
Реализация брейк - пойнтов
80%
0%
