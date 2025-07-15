15.07.2025
Смотреть онлайн Kovapitukted/Yodpetch - Desai/Herazo 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Nakhon Pathom WD: Kovapitukted/Yodpetch — Desai/Herazo . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 11:38 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Nakhon Pathom WD
Завершен
(6:2, 6:2)
2 : 0
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Kovapitukted/Yodpetch - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Desai/Herazo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Kovapitukted/Yodpetch - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Desai/Herazo - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Kovapitukted/Yodpetch - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Kovapitukted/Yodpetch - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Kovapitukted/Yodpetch - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Kovapitukted/Yodpetch - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Kovapitukted/Yodpetch - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Desai/Herazo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Desai/Herazo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Kovapitukted/Yodpetch - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Kovapitukted/Yodpetch - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Kovapitukted/Yodpetch - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Kovapitukted/Yodpetch - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Kovapitukted/Yodpetch - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
71%
61%
Реализация брейк - пойнтов
83%
33%
