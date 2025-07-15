15.07.2025
Смотреть онлайн Kumhom/Ounmuang - Kitahara/Nishimoto 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Nakhon Pathom WD: Kumhom/Ounmuang — Kitahara/Nishimoto . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 10:07 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Nakhon Pathom WD
Завершен
(6:1, 6:4)
(6:1, 6:4)
2 : 0
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Kumhom/Ounmuang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Kitahara/Nishimoto - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Kumhom/Ounmuang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Kumhom/Ounmuang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Kumhom/Ounmuang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Kumhom/Ounmuang - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Kumhom/Ounmuang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Kumhom/Ounmuang - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Kitahara/Nishimoto - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Kitahara/Nishimoto - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Kumhom/Ounmuang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Kumhom/Ounmuang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Kitahara/Nishimoto - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Kumhom/Ounmuang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Kumhom/Ounmuang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Kitahara/Nishimoto - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Kumhom/Ounmuang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
73%
43%
Реализация брейк - пойнтов
64%
60%
Комментарии к матчу