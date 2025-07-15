15.07.2025
Смотреть онлайн Kumasaka/Tomida - Auytayakul/Navasirisomboon 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nakhon Pathom MD: Kumasaka/Tomida — Auytayakul/Navasirisomboon . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 10:22 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Nakhon Pathom MD
Завершен
(4:6, 3:6)
0 : 2
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Auytayakul/Navasirisomboon - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Kumasaka/Tomida - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Auytayakul/Navasirisomboon - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Kumasaka/Tomida - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Auytayakul/Navasirisomboon - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Kumasaka/Tomida - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Auytayakul/Navasirisomboon - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Kumasaka/Tomida - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Auytayakul/Navasirisomboon - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Auytayakul/Navasirisomboon - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Kumasaka/Tomida - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Auytayakul/Navasirisomboon - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Auytayakul/Navasirisomboon - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Auytayakul/Navasirisomboon - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Auytayakul/Navasirisomboon - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Kumasaka/Tomida - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Auytayakul/Navasirisomboon - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Kumasaka/Tomida - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Auytayakul/Navasirisomboon - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
58%
76%
Реализация брейк - пойнтов
50%
27%
Комментарии к матчу