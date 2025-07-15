15.07.2025
Смотреть онлайн Darcy Nicholls - Мэтт Халм 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Brisbane: Darcy Nicholls — Мэтт Халм . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 05:20 по московскому времени и пройдет на корте Churchie Grammar - Court 1.
МСК, Корт: Churchie Grammar - Court 1
UTR Pro Brisbane
Отказ
(Победитель: Darcy Nicholls)
0 : 0
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мэтт Халм - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Darcy Nicholls - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Darcy Nicholls - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Мэтт Халм - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Мэтт Халм - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Darcy Nicholls - взял свою подачу со счетом 15-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
2
0
Выигрыш первой подачи
60%
67%
Реализация брейк - пойнтов
50%
50%
