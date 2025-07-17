17.07.2025
Смотреть онлайн Hugh Winter - Сэм Остер 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Brisbane: Hugh Winter — Сэм Остер . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 05:45 по московскому времени и пройдет на корте Churchie Grammar - Court 5.
МСК, Корт: Churchie Grammar - Court 5
UTR Pro Brisbane
Завершен
(6:3, 6:2)
2 : 0
17 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сэм Остер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Hugh Winter - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Hugh Winter - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Hugh Winter - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Сэм Остер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Hugh Winter - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Сэм Остер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Hugh Winter - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Hugh Winter - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Hugh Winter - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Сэм Остер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Hugh Winter - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Hugh Winter - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Hugh Winter - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Сэм Остер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Hugh Winter - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Hugh Winter - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
4
3
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
83%
57%
Реализация брейк - пойнтов
80%
0%
Комментарии к матчу