17.07.2025
Смотреть онлайн Ондрей Хуйо - Лис Миколай 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Krakow: Ондрей Хуйо — Лис Миколай . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на корте TCC SPORT RESORT - Court 1.
МСК, Корт: TCC SPORT RESORT - Court 1
UTR Pro Krakow
Завершен
(7:5, 6:3)
(7:5, 6:3)
2 : 0
17 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ондрей Хуйо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Mikolaj Lis - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Mikolaj Lis - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Mikolaj Lis - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Ондрей Хуйо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Mikolaj Lis - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Ондрей Хуйо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Ондрей Хуйо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Ондрей Хуйо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Mikolaj Lis - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Ондрей Хуйо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Ондрей Хуйо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Ондрей Хуйо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Mikolaj Lis - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Ондрей Хуйо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Ондрей Хуйо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Ондрей Хуйо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Mikolaj Lis - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Ондрей Хуйо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Mikolaj Lis - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Ондрей Хуйо - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
3
6
Двойные ошибки
2
5
Выигрыш первой подачи
63%
69%
Реализация брейк - пойнтов
75%
25%
Комментарии к матчу