Текстовая трансляция

Гейм 1 - Ондрей Хуйо - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 2 - Mikolaj Lis - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 3 - Mikolaj Lis - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 4 - Mikolaj Lis - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 5 - Ондрей Хуйо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 6 - Mikolaj Lis - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 7 - Ондрей Хуйо - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 8 - Ондрей Хуйо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 9 - Ондрей Хуйо - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 10 - Mikolaj Lis - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 11 - Ондрей Хуйо - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 12 - Ондрей Хуйо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 13 - Ондрей Хуйо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 14 - Mikolaj Lis - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 15 - Ондрей Хуйо - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 16 - Ондрей Хуйо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 17 - Ондрей Хуйо - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 18 - Mikolaj Lis - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 19 - Ондрей Хуйо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 20 - Mikolaj Lis - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0