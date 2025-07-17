17.07.2025
Смотреть онлайн David Petrovic - Кристоф Минарик 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Dusseldorf: David Petrovic — Кристоф Минарик . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени и пройдет на корте TG Nord Dusseldorf e.V. - Court 03.
МСК, Корт: TG Nord Dusseldorf e.V. - Court 03
UTR Pro Dusseldorf
Завершен
(1:6, 1:6)
(1:6, 1:6)
0 : 2
17 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кристоф Минарик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Кристоф Минарик - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Кристоф Минарик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Кристоф Минарик - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - David Petrovic - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Кристоф Минарик - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Кристоф Минарик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Кристоф Минарик - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Кристоф Минарик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Кристоф Минарик - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - David Petrovic - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Кристоф Минарик - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Кристоф Минарик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Кристоф Минарик - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
39%
82%
Реализация брейк - пойнтов
0%
71%
Комментарии к матчу