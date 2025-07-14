14.07.2025
Смотреть онлайн Сауд Альхогбани - Bill Chan 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — ATP Кубок Дэвиса: Сауд Альхогбани — Bill Chan . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
ATP Кубок Дэвиса
Завершен
(6:4, 2:6, 3:6)
1 : 2
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Bill Chan - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Сауд Альхогбани - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Сауд Альхогбани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Bill Chan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Bill Chan - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Bill Chan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Сауд Альхогбани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Сауд Альхогбани - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Сауд Альхогбани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Сауд Альхогбани - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Bill Chan - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Сауд Альхогбани - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Bill Chan - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Сауд Альхогбани - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Bill Chan - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Bill Chan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Bill Chan - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Bill Chan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Bill Chan - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Сауд Альхогбани - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Bill Chan - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Сауд Альхогбани - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Bill Chan - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Сауд Альхогбани - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Bill Chan - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Bill Chan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 27 - Bill Chan - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
0
3
Выигрыш первой подачи
62%
74%
Реализация брейк - пойнтов
75%
50%
