15.07.2025
Смотреть онлайн Ольга Голас - Оливия Шимчух 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Krakow Women: Ольга Голас — Оливия Шимчух . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 14:20 по московскому времени и пройдет на корте TCC SPORT RESORT - Court 3.
МСК, Корт: TCC SPORT RESORT - Court 3
UTR Pro Krakow Women
Завершен
(6:7, 5:7)
(6:7, 5:7)
0 : 2
15 июля 2025
Комментарии к матчу