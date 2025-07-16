16.07.2025
Смотреть онлайн Микал Стэтхем - Tai Leonard Sach 16.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Brisbane: Микал Стэтхем — Tai Leonard Sach . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на корте Churchie Grammar - Court 2.
МСК, Корт: Churchie Grammar - Court 2
UTR Pro Brisbane
Завершен
(2:6, 4:6)
(2:6, 4:6)
0 : 2
16 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Tai Leonard Sach - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Tai Leonard Sach - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Tai Leonard Sach - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Tai Leonard Sach - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Oliver Statham - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Tai Leonard Sach - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Oliver Statham - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Tai Leonard Sach - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Oliver Statham - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Tai Leonard Sach - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Oliver Statham - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Tai Leonard Sach - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Oliver Statham - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Tai Leonard Sach - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Oliver Statham - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Tai Leonard Sach - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Tai Leonard Sach - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Tai Leonard Sach - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
14
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
56%
86%
Реализация брейк - пойнтов
0%
25%
Комментарии к матчу