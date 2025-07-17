Текстовая трансляция

Гейм 1 - Хуан Баутиста Отегуи - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 2 - Хуан Баутиста Отегуи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 3 - Хуан Баутиста Отегуи - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 4 - Якуб Прахар - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 5 - Хуан Баутиста Отегуи - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 6 - Якуб Прахар - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 7 - Хуан Баутиста Отегуи - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 8 - Якуб Прахар - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 9 - Хуан Баутиста Отегуи - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 10 - Хуан Баутиста Отегуи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 11 - Хуан Баутиста Отегуи - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 12 - Якуб Прахар - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 13 - Хуан Баутиста Отегуи - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 14 - Якуб Прахар - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 15 - Хуан Баутиста Отегуи - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 16 - Якуб Прахар - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 17 - Хуан Баутиста Отегуи - взял свою подачу со счетом 30-40