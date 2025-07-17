Фрибет 15000₽
17.07.2025

Смотреть онлайн Якуб Прахар - Хуан Баутиста Отегуи 17.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Krakow: Якуб ПрахарХуан Баутиста Отегуи . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 20:50 по московскому времени и пройдет на корте TCC SPORT RESORT - Court 1.

МСК, Корт: TCC SPORT RESORT - Court 1
UTR Pro Krakow
Якуб Прахар
Завершен
(3:6, 3:6)
0 : 2
17 июля 2025
Хуан Баутиста Отегуи
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Хуан Баутиста Отегуи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Хуан Баутиста Отегуи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Хуан Баутиста Отегуи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Якуб Прахар - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Хуан Баутиста Отегуи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Якуб Прахар - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Хуан Баутиста Отегуи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Якуб Прахар - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Хуан Баутиста Отегуи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Хуан Баутиста Отегуи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Хуан Баутиста Отегуи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Якуб Прахар - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Хуан Баутиста Отегуи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Якуб Прахар - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Хуан Баутиста Отегуи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Якуб Прахар - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Хуан Баутиста Отегуи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Хуан Баутиста Отегуи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
10
6
Двойные ошибки
0
4
Выигрыш первой подачи
72%
69%
Реализация брейк - пойнтов
0%
50%
