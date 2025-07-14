14.07.2025
Смотреть онлайн Goncalo Da Rosa Castro - Jose Freitas 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Castelo Branco: Goncalo Da Rosa Castro — Jose Freitas . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Castelo Branco
Завершен
(6:2, 2:6, 1:0)
2 : 1
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Jose Freitas - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Jose Freitas - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Goncalo Da Rosa Castro - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Goncalo Da Rosa Castro - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Goncalo Da Rosa Castro - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Goncalo Da Rosa Castro - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Goncalo Da Rosa Castro - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Goncalo Da Rosa Castro - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Goncalo Da Rosa Castro - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Jose Freitas - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Jose Freitas - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Jose Freitas - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Jose Freitas - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Jose Freitas - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Goncalo Da Rosa Castro - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Jose Freitas - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
9
3
Выигрыш первой подачи
75%
53%
Реализация брейк - пойнтов
50%
83%
