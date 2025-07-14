14.07.2025
Смотреть онлайн Катерина Одорицци - Экуа Юри 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Hillcrest: Катерина Одорицци — Экуа Юри . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Hillcrest
Завершен
(6:4, 6:1)
(6:4, 6:1)
2 : 0
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Катерина Одорицци - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Катерина Одорицци - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Катерина Одорицци - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Катерина Одорицци - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Экуа Юри - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Экуа Юри - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Катерина Одорицци - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Экуа Юри - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Экуа Юри - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Катерина Одорицци - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Катерина Одорицци - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Катерина Одорицци - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Катерина Одорицци - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Катерина Одорицци - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Экуа Юри - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Катерина Одорицци - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Катерина Одорицци - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
1
4
Выигрыш первой подачи
65%
47%
Реализация брейк - пойнтов
46%
29%
Комментарии к матчу