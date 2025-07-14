14.07.2025
Смотреть онлайн Vincent Jonah Strauch - Деннис Андре Дутин 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Kramsach: Vincent Jonah Strauch — Деннис Андре Дутин . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Kramsach
Завершен
(2:6, 3:6)
0 : 2
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Деннис Андре Дутин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Деннис Андре Дутин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Деннис Андре Дутин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Деннис Андре Дутин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Деннис Андре Дутин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Vincent Jonah Strauch - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Vincent Jonah Strauch - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Деннис Андре Дутин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Деннис Андре Дутин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Деннис Андре Дутин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Деннис Андре Дутин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Vincent Jonah Strauch - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Vincent Jonah Strauch - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Деннис Андре Дутин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Vincent Jonah Strauch - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Деннис Андре Дутин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Деннис Андре Дутин - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
5
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
41%
52%
Реализация брейк - пойнтов
43%
67%
