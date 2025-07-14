14.07.2025
Смотреть онлайн Эла Нала Милич - Шую Ма 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Турин: Эла Нала Милич — Шую Ма . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Турин
Завершен
(6:2, 6:0)
2 : 0
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Шую Ма - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Эла Нала Милич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Эла Нала Милич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Эла Нала Милич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Шую Ма - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Эла Нала Милич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Эла Нала Милич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Эла Нала Милич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Эла Нала Милич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Эла Нала Милич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Эла Нала Милич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Эла Нала Милич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Эла Нала Милич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Эла Нала Милич - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
1
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
88%
42%
Реализация брейк - пойнтов
42%
0%
