14.07.2025
Смотреть онлайн Agata Prepslova - Мария Берген 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Olomouc: Agata Prepslova — Мария Берген . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Olomouc
Завершен
(0:6, 1:5)
0 : 2
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мария Берген - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Мария Берген - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Мария Берген - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Мария Берген - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Мария Берген - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Мария Берген - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Мария Берген - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Мария Берген - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Мария Берген - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Мария Берген - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Agata Prepslova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Мария Берген - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Мария Берген - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
3
Двойные ошибки
8
1
Выигрыш первой подачи
31%
66%
Реализация брейк - пойнтов
50%
86%
Комментарии к матчу