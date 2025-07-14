14.07.2025
Смотреть онлайн Франциска Шидат - Ema Harajda 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Olomouc: Франциска Шидат — Ema Harajda . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Olomouc
Завершен
(6:1, 5:2)
2 : 0
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Франциска Шидат - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Франциска Шидат - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Ema Harajda - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Франциска Шидат - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Франциска Шидат - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Франциска Шидат - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Франциска Шидат - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Франциска Шидат - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Франциска Шидат - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Франциска Шидат - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Ema Harajda - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Ema Harajda - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Франциска Шидат - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Франциска Шидат - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Франциска Шидат - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
0
6
Выигрыш первой подачи
62%
42%
Реализация брейк - пойнтов
45%
10%
Комментарии к матчу