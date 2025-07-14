14.07.2025
Смотреть онлайн Далила Спитери - Леа Бошкович 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — WTA Рим: Далила Спитери — Леа Бошкович, 1/16 финала . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 11:45 по московскому времени и пройдет на корте Court 2.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 2
WTA Рим
Завершен
(6:1, 6:0)
2 : 0
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Далила Спитери - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Далила Спитери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Далила Спитери - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Далила Спитери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Далила Спитери - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Леа Бошкович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Далила Спитери - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Далила Спитери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Далила Спитери - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Далила Спитери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Далила Спитери - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Далила Спитери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Далила Спитери - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
70%
48%
Реализация брейк - пойнтов
50%
0%
Комментарии к матчу