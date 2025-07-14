14.07.2025
Смотреть онлайн Татьяна Прозорова - Язмин Ортензи 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — WTA Рим: Татьяна Прозорова — Язмин Ортензи, 1/16 финала . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 1
WTA Рим
Завершен
(6:3, 6:4)
2 : 0
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Язмин Ортензи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Татьяна Прозорова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Татьяна Прозорова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Татьяна Прозорова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Татьяна Прозорова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Язмин Ортензи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Язмин Ортензи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Татьяна Прозорова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Татьяна Прозорова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Татьяна Прозорова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Язмин Ортензи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Татьяна Прозорова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Татьяна Прозорова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Татьяна Прозорова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Язмин Ортензи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Язмин Ортензи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Язмин Ортензи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Татьяна Прозорова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Татьяна Прозорова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
73%
47%
Реализация брейк - пойнтов
62%
33%
