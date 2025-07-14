14.07.2025
Смотреть онлайн Эмма Риззетто - Янни Лиу 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Турин: Эмма Риззетто — Янни Лиу . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Турин
Завершен
(6:0, 6:4)
(6:0, 6:4)
2 : 0
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Эмма Риззетто - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Эмма Риззетто - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Эмма Риззетто - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Эмма Риззетто - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Эмма Риззетто - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Эмма Риззетто - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Эмма Риззетто - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Эмма Риззетто - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Янни Лиу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Янни Лиу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Янни Лиу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Эмма Риззетто - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Эмма Риззетто - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Янни Лиу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Эмма Риззетто - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Эмма Риззетто - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
3
3
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
77%
50%
Реализация брейк - пойнтов
50%
67%
Комментарии к матчу