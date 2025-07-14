14.07.2025
Смотреть онлайн Lucrezia Musetti - Габриэла Мария Ванча 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W50 Nottingham: Lucrezia Musetti — Габриэла Мария Ванча . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени .
МСК
ITF W50 Nottingham
Завершен
(6:0, 6:4)
2 : 0
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Lucrezia Musetti - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Lucrezia Musetti - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Lucrezia Musetti - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Lucrezia Musetti - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Lucrezia Musetti - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Lucrezia Musetti - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Габриэла Мария Ванча - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Lucrezia Musetti - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Габриэла Мария Ванча - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Lucrezia Musetti - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Lucrezia Musetti - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Lucrezia Musetti - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Габриэла Мария Ванча - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Lucrezia Musetti - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Габриэла Мария Ванча - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Lucrezia Musetti - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
77%
65%
Реализация брейк - пойнтов
57%
0%
