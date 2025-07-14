14.07.2025
Смотреть онлайн Ева Веддер - Николь Фосса Хуерго 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — WTA Гамбург: Ева Веддер — Николь Фосса Хуерго, Квалификационный раунд . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 12:40 по московскому времени и пройдет на корте M1.
МСК, Квалификационный раунд, Корт: M1
WTA Гамбург
Завершен
(6:3, 6:3)
2 : 0
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ева Веддер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Николь Фосса Хуерго - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Ева Веддер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Ева Веддер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Ева Веддер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Николь Фосса Хуерго - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Николь Фосса Хуерго - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Ева Веддер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Ева Веддер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Ева Веддер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Ева Веддер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Ева Веддер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Ева Веддер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Николь Фосса Хуерго - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Ева Веддер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Николь Фосса Хуерго - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Николь Фосса Хуерго - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Ева Веддер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
78%
50%
Реализация брейк - пойнтов
62%
67%
Комментарии к матчу