14.07.2025
Смотреть онлайн Тесса Йоханна Брокманн - Каролина Вернер 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — WTA Гамбург: Тесса Йоханна Брокманн — Каролина Вернер, Квалификационный раунд . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 13:35 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.
МСК, Квалификационный раунд, Корт: Center Court
WTA Гамбург
Завершен
(5:7, 5:7)
0 : 2
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Тесса Йоханна Брокманн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Тесса Йоханна Брокманн - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Тесса Йоханна Брокманн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Тесса Йоханна Брокманн - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Каролина Вернер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Каролина Вернер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Каролина Вернер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Тесса Йоханна Брокманн - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Каролина Вернер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Каролина Вернер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Каролина Вернер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Каролина Вернер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Тесса Йоханна Брокманн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Тесса Йоханна Брокманн - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Каролина Вернер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Тесса Йоханна Брокманн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Каролина Вернер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Каролина Вернер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Каролина Вернер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Каролина Вернер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 21 - Тесса Йоханна Брокманн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Тесса Йоханна Брокманн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Каролина Вернер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Каролина Вернер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
52%
67%
Реализация брейк - пойнтов
40%
56%
Комментарии к матчу