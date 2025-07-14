Смотреть онлайн Тесса Йоханна Брокманн - Каролина Вернер 14.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — WTA Гамбург: Тесса Йоханна Брокманн — Каролина Вернер, Квалификационный раунд . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 13:35 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.