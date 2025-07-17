Смотреть онлайн Naef/Watson - Корли/Корли 17.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира WTA Porto WD: Naef/Watson — Корли/Корли . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .