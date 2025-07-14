14.07.2025
Смотреть онлайн Мария Тимофеева - Жибек Куламбаева 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — WTA Гамбург: Мария Тимофеева — Жибек Куламбаева, Квалификационный раунд . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 12:35 по московскому времени и пройдет на корте M2.
МСК, Квалификационный раунд, Корт: M2
WTA Гамбург
Завершен
(6:1, 6:2)
2 : 0
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мария Тимофеева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Мария Тимофеева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Жибек Куламбаева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Мария Тимофеева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Мария Тимофеева - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Мария Тимофеева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Мария Тимофеева - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Мария Тимофеева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Мария Тимофеева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Жибек Куламбаева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Мария Тимофеева - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Жибек Куламбаева - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Мария Тимофеева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Мария Тимофеева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Мария Тимофеева - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
3
Выигрыш первой подачи
74%
50%
Реализация брейк - пойнтов
42%
25%
