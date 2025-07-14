14.07.2025
Смотреть онлайн Yan Kodjoed - Matthieu Chambonniere 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Урьяж: Yan Kodjoed — Matthieu Chambonniere . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Урьяж
Завершен
(2:6, 2:6)
0 : 2
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Matthieu Chambonniere - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Matthieu Chambonniere - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Yan Kodjoed - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Matthieu Chambonniere - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Matthieu Chambonniere - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Matthieu Chambonniere - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Yan Kodjoed - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Matthieu Chambonniere - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Matthieu Chambonniere - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Matthieu Chambonniere - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Yan Kodjoed - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Matthieu Chambonniere - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Matthieu Chambonniere - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Matthieu Chambonniere - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Yan Kodjoed - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Matthieu Chambonniere - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
6
Двойные ошибки
4
6
Выигрыш первой подачи
58%
79%
Реализация брейк - пойнтов
0%
50%
