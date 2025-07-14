14.07.2025
Смотреть онлайн Джон Ким - Thomas Gerbaud 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Урьяж: Джон Ким — Thomas Gerbaud . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Урьяж
Завершен
(6:7, 2:6)
(6:7, 2:6)
0 : 2
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Thomas Gerbaud - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Джон Ким - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Thomas Gerbaud - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Джон Ким - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Thomas Gerbaud - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Джон Ким - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Джон Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Джон Ким - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Thomas Gerbaud - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Thomas Gerbaud - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Thomas Gerbaud - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Джон Ким - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Thomas Gerbaud - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Thomas Gerbaud - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Thomas Gerbaud - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Джон Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Thomas Gerbaud - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Thomas Gerbaud - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Джон Ким - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Thomas Gerbaud - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
9
Двойные ошибки
3
4
Выигрыш первой подачи
61%
73%
Реализация брейк - пойнтов
67%
67%
Комментарии к матчу