14.07.2025
Смотреть онлайн Анна Петкович - Александра Крунич 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — WTA Гамбург: Анна Петкович — Александра Крунич, Квалификационный раунд . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.
МСК, Квалификационный раунд, Корт: Center Court
WTA Гамбург
Завершен
(6:4, 2:6, 6:7)
(6:4, 2:6, 6:7)
1 : 2
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Александра Крунич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Анна Петкович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Анна Петкович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Александра Крунич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Александра Крунич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Анна Петкович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Александра Крунич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Анна Петкович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Анна Петкович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Анна Петкович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Александра Крунич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Александра Крунич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Анна Петкович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Александра Крунич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Анна Петкович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Александра Крунич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Александра Крунич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Александра Крунич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Анна Петкович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Александра Крунич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Анна Петкович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Анна Петкович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 23 - Анна Петкович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Александра Крунич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Александра Крунич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 26 - Александра Крунич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 27 - Александра Крунич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 28 - Анна Петкович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 29 - Александра Крунич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 30 - Анна Петкович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
5
0
Двойные ошибки
9
1
Выигрыш первой подачи
56%
58%
Реализация брейк - пойнтов
50%
50%
Комментарии к матчу