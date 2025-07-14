14.07.2025
Смотреть онлайн Хуан Баутиста Отегуи - Hugo Magnusson 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Krakow: Хуан Баутиста Отегуи — Hugo Magnusson . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 12:50 по московскому времени и пройдет на корте TCC SPORT RESORT - Court 2.
МСК, Корт: TCC SPORT RESORT - Court 2
UTR Pro Krakow
Завершен
(6:7, 3:6)
0 : 2
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Хуан Баутиста Отегуи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Hugo Magnusson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Хуан Баутиста Отегуи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Hugo Magnusson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Хуан Баутиста Отегуи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Hugo Magnusson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Хуан Баутиста Отегуи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Hugo Magnusson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Хуан Баутиста Отегуи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Hugo Magnusson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Хуан Баутиста Отегуи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Hugo Magnusson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Hugo Magnusson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Хуан Баутиста Отегуи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Hugo Magnusson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Хуан Баутиста Отегуи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Hugo Magnusson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Hugo Magnusson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Hugo Magnusson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Хуан Баутиста Отегуи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Hugo Magnusson - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
5
10
Двойные ошибки
5
6
Выигрыш первой подачи
79%
92%
Реализация брейк - пойнтов
0%
100%
