14.07.2025
Смотреть онлайн Кара Корхонен - Юй Шань 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Nakhon Pathom: Кара Корхонен — Юй Шань . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Nakhon Pathom
Завершен
(4:6, 5:7)
0 : 2
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Юй Шань - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Кара Корхонен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Юй Шань - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Юй Шань - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Кара Корхонен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Юй Шань - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Кара Корхонен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Кара Корхонен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Юй Шань - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Юй Шань - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Юй Шань - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Кара Корхонен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Юй Шань - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Юй Шань - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Кара Корхонен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Юй Шань - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Кара Корхонен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Кара Корхонен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 19 - Кара Корхонен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Юй Шань - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Юй Шань - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Юй Шань - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
4
4
Выигрыш первой подачи
53%
51%
Реализация брейк - пойнтов
80%
40%
