14.07.2025

Смотреть онлайн Duncan McCall - Hugh Winter 14.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Brisbane: Duncan McCallHugh Winter . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на корте Churchie Grammar - Court 1.

МСК, Корт: Churchie Grammar - Court 1
UTR Pro Brisbane
Duncan McCall
Завершен
(6:4, 6:3)
2 : 0
14 июля 2025
Hugh Winter
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Duncan McCall - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Hugh Winter - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Hugh Winter - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Duncan McCall - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Duncan McCall - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Hugh Winter - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Duncan McCall - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Hugh Winter - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Duncan McCall - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Duncan McCall - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Hugh Winter - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Duncan McCall - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Duncan McCall - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Hugh Winter - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Duncan McCall - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Hugh Winter - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Duncan McCall - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Duncan McCall - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Duncan McCall - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
3
0
Двойные ошибки
4
3
Выигрыш первой подачи
76%
58%
Реализация брейк - пойнтов
57%
50%
Комментарии к матчу
