14.07.2025
Смотреть онлайн Вишну Вардхан - Юта Томида 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nakhon Pathom: Вишну Вардхан — Юта Томида . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Nakhon Pathom
Завершен
(5:7, 5:7)
0 : 2
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Юта Томида - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Вишну Вардхан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Юта Томида - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Вишну Вардхан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Юта Томида - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Вишну Вардхан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Юта Томида - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Вишну Вардхан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Юта Томида - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Вишну Вардхан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Юта Томида - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Юта Томида - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Юта Томида - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Вишну Вардхан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Юта Томида - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Юта Томида - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Вишну Вардхан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Вишну Вардхан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Юта Томида - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Вишну Вардхан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Юта Томида - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Вишну Вардхан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Юта Томида - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Юта Томида - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
История последних встреч
Вишну Вардхан
Юта Томида
0 побед
1 победа
0%
100%
21.07.2025
Вишну Вардхан
0:2
Юта Томида
Статистика матча
Эйсы
7
4
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
72%
79%
Реализация брейк - пойнтов
33%
43%
Комментарии к матчу